За добу в Україну повернулися 7 тисяч осіб

За минулу добу в Україну повернулося понад 7 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що вранці у пунктах пропуску черг з людей, які подорожують власним транспортом і пішоходів немає.

"Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло понад 7 тисяч осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я понад 8,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання Covid-19 не виявлено", - стверджують у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники очікують повернення до 200 тис. українців перед Великоднем. В Україну з 16 березня повернулися вже 160 тисяч громадян.

Відзначимо, в Україні кількість випадків коронавірусу перевалила за тисячу. З 6 квітня посилюють карантинні заходи. Зокрема, людина повинна буде мати при собі документи, а також заборонені прогулянки по вулиці більш ніж двох осіб.