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Пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой

Новости » Общество     01.04.2020 - 06:50
Пограничники ожидают возвращения до 200 тыс. украинцев перед Пасхой
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Украину от 16 марта вернулись уже 160 тысяч граждан

Перед Пасхой пограничники ожидают возвращения в Украину около 200 тысяч граждан из-за рубежа. Как передает РБК-Украина, об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире 1+1.

Так, начиная от 16 марта всеми возможными направлениями - авиасообщением, железнодорожными путями, автомобилем или пешком - вернулись уже 160 тысяч украинцев.

"Еще намерены вернуться на территорию Украины около 17 тысяч граждан. Накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тысяч граждан", - сказал Дейнеко.

Всего за минувшие сутки границу пересекли 10 тысяч граждан. А самым активным днем стало 27 марта, когда на границе с Польшей образовались огромные очереди.

"Тогда границу пересекли 22 тысячи человек, в то время как обычный показатель был 3,8 тысячи в сутки", - отметил глава ГПСУ, добавив, что пограничники ведут учет граждан, которые возвращаются из-за рубежей.

"В течение последних трех суток были составлены административные протоколы на семерых человек, которые нарушили правила самоизоляции", - сказал Дейнеко.

Напомним, утром 31 марта в Госпогранслужбе сообщали, что за сутки из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан.

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