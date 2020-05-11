За сутки в Украину вернулись более 300 человек с ОАЭ и Армении

За минувшие сутки в Украину вернулись более 300 человек с ОАЭ и Армении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как отмечается, они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома".

"За минувшие сутки в "Борисполь" эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не проявили. Для прохождения карантина все пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее более 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь". Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали и отправили их на домашнюю самоизоляцию.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля глава государства Владимир Зеленский заявил, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а украинцы смогут выбрать, как будут проходить обсервацию. Те, кто имеют смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения "Действуй дома".