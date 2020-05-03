За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вони пройдуть двотижневу самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома"

За минулу добу в Україну прибули понад 550 осіб, яких евакуювали спеціальними рейсами з чотирьох країн у зв'язку з пандемією коронавірусу і закритими кордонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

У відомстві зазначають, що жодної особи, яка повернулася, не виявили коронавірус. Вони пройдуть двотижневу самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

"Прикордонники контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальних пасажирських авіарейсів з Нью-Йорка (США), Лісабона (Португалія), Парижа (Франція) і Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ. Пасажири цих авіарейсів вибрали передбачені карантинні обмеження з застосуванням програми "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що на українському кордоні з початку карантину виявили 96 порушників самоізоляції.

Нагадаємо, близько двох третин, які повернулися з-за кордону у зв'язку з карантином в Україні, проходять самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

Людина, що перебуває на самоізоляції, повинна щоденно робити селфі на тлі навколишнього середовища і відправляти його в додаток. Якщо людина на самоізоляції не встигне відправити фото, до неї можуть приїхати правоохоронці та зробити попередження.