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За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців

Новини » Суспільство     03.05.2020 - 11:59
За добу в Україну прибули понад 550 евакуйованих українців
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вони пройдуть двотижневу самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома"

За минулу добу в Україну прибули понад 550 осіб, яких евакуювали спеціальними рейсами з чотирьох країн у зв'язку з пандемією коронавірусу і закритими кордонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

У відомстві зазначають, що жодної особи, яка повернулася, не виявили коронавірус. Вони пройдуть двотижневу самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

"Прикордонники контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальних пасажирських авіарейсів з Нью-Йорка (США), Лісабона (Португалія), Парижа (Франція) і Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ. Пасажири цих авіарейсів вибрали передбачені карантинні обмеження з застосуванням програми "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що на українському кордоні з початку карантину виявили 96 порушників самоізоляції.

Нагадаємо, близько двох третин, які повернулися з-за кордону у зв'язку з карантином в Україні, проходять самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

Людина, що перебуває на самоізоляції, повинна щоденно робити селфі на тлі навколишнього середовища і відправляти його в додаток. Якщо людина на самоізоляції не встигне відправити фото, до неї можуть приїхати правоохоронці та зробити попередження.

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