За сутки в Украине вакцинировали более 153 тысяч человек, всего сделали почти 12 млн прививок
Фото: в Украине вакцинировали более 153 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 153 628 человек. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В течение суток работали:
- 993 мобильные бригады,
- 3 057 пунктов прививки;
- 349 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 людей.
Всего сделали 11 979 985 прививок.
Напомним, впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки.
Ранее сообщалось, что вчера в Украине усилили карантин и ввели "желтую" зону адаптивного карантина.