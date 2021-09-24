ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За сутки в Украине вакцинировали более 153 тысяч человек, всего сделали почти 12 млн прививок

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 08:49
За сутки в Украине вакцинировали более 153 тысяч человек, всего сделали почти 12 млн прививок Фото: в Украине вакцинировали более 153 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 153 628 человек. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы - 56 642 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали:

  • 993 мобильные бригады,
  • 3 057 пунктов прививки;
  • 349 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу - 6 624 026 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 355 959 людей.

Всего сделали 11 979 985 прививок.

Напомним, впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что вчера в Украине усилили карантин и ввели "желтую" зону адаптивного карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
NEWS
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"
DAILY
В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Кабмин за деньгами. "Нафтогаз" потратил все резервы для закупки газа на зиму