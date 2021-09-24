ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За добу в Україні вакцинували понад 153 тисячі людей, загалом зробили майже 12 млн щеплень

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 08:49
За добу в Україні вакцинували понад 153 тисячі людей, загалом зробили майже 12 млн щеплень Фото: в Україні вакцинували понад 153 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За минулу добу від коронавірусу вакцинували 153 628 людей. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Протягом доби працювали:

  • 993 мобільні бригади,
  • 3 057 пунктів щеплення;
  • 349 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу - 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 355 959 людей.

Загалом зробили 11 979 985 щеплень.

Нагадаємо, вперше з квітня в Україні понад 9 тисяч нових COVID-випадків за добу.

Раніше повідомлялося, що вчора в Україні посилили карантин і запровадили "жовту" зону адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
NEWS
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
DAILY
До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент До Кабміну за грошима. "Нафтогаз" витратив усі резерви для закупівлі газу на зиму