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За сутки в Украине сделали еще 16 815 прививок

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Суббота 29 мая 2021 09:41
За сутки в Украине сделали еще 16 815 прививок Фото: в Украине вакцинировали 16 815 человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки в Украине сделали 16 815 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированы - 7 030 человек.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведена 1 132 821 прививка.

По состоянию на 29 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

РБК-Украина писало, что на прививку в центры вакцинации от COVID, которые с сегодняшнего дня открываются в Киеве, Одессе и Львове будут приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что Одесса откроет центр вакцинации на стадионе местной юридической академии с 30 мая.

Киев и Львов откроют свои центры уже 29 мая.

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