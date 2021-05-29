За добу в Україні зробили ще 16 815 щеплень
Протягом минулої доби в Україні зробили 16 815 щеплень від коронавірусу. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані - 7 030 людей.
Про це повідомили у прес-центрі МОЗ.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.
Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людей.
РБК-Україна писало, що на щеплення до центрів вакцинації від COVID, які відсьогодні відкриваються в Києві, Одесі та Львові запрошуватимуть телефоном. При цьому обрати вакцину для щеплення не можна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Одеса відкриє центр вакцинації на стадіоні місцевої юридичної академії з 30 травня.
Київ і Львів відкриють свої центри вже 29 травня.