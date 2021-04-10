За сутки в Украине произошло почти 200 пожаров в природных экосистемах

В течение минувших суток 9 апреля на территории Украины произошли 195 пожаров в природных экосистемах. Огнем пройдено 125 га.
В частности, 9 апреля в Днепропетровской области возникло возгорание сухой травы, редких деревьев и кустарников за пределами села Лобойковка, Петриковского района. Площадь пожара составила 2 га.
В Луганской области спасатели ликвидировали пожар на открытой территории в смт Сиротино у озера Клешня, где горела сухая трава и камыш. Возгорание ликвидировали на площади 0,04 га.
Напомним, в марте вступил в силу закон, согласно которому в Украине запрещается выжигание травы. Однако за такие действия не будут штрафовать.
Документ обязывает землепользователей не допускать выжигание травы или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей. За нарушение запрета предусматривается админответственность.