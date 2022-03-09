Только за сутки в Украине удалось эвакуировать более 40 тысяч женщин и детей. Из некоторых городов эвакуация была сорвана оккупантами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
В Запорожскую область в 19:20 прибыли 12 автобусов и 100 легковых автомобилей из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка
Фото: за сутки в Украине эвакуировали более 40 тысяч человек (фото t.me/dsns_telegram)
В течение последних двух дней из Пущи-Водицы были эвакуированы 520 человек из-за приближения боевых действий. Их разместили в детских садах Киева.
Российские оккупанты не соблюдают условия и продолжают обстрелы. Большинство автобусов не попали в город и только 6 единиц транспорта смогли вывезти около 250 человек.
"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио / ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации", - пишет пресс-служба Харьковской ОГА.
Более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации.
Фото: сорвана эвакуация из изюма (фото t.me/synegubov)
Было эвакуировано более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают.
"Власть и дальше будет проводить работу по эвакуации мирных жителей из горячих точек области", - пишет Запорожская областная военная администрация.
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