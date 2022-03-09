Эвакуация в Запорожье

В Запорожскую область в 19:20 прибыли 12 автобусов и 100 легковых автомобилей из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка

Фото: за сутки в Украине эвакуировали более 40 тысяч человек (фото t.me/dsns_telegram)

Эвакуация из Ворзеля

были эвакуированы дети и воспитатели из Киевского городского Дома ребенка. Их разместили в одной из больниц столицы;

билы эвакуированы все дети и сотрудники заведения Киевского городского Дома ребенка имени Н. Н. Городецкого. Завтра же детей отправят в Западную Украину.

В течение последних двух дней из Пущи-Водицы были эвакуированы 520 человек из-за приближения боевых действий. Их разместили в детских садах Киева.

Сорвана эвакуация из изюма

Российские оккупанты не соблюдают условия и продолжают обстрелы. Большинство автобусов не попали в город и только 6 единиц транспорта смогли вывезти около 250 человек.

"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио / ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации", - пишет пресс-служба Харьковской ОГА.

Более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации.

Фото: сорвана эвакуация из изюма (фото t.me/synegubov)

Гуманитарный конвой добрался до Запорожья

Было эвакуировано более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают.

"Власть и дальше будет проводить работу по эвакуации мирных жителей из горячих точек области", - пишет Запорожская областная военная администрация.