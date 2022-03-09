Лише за добу в Україні вдалося евакуювати більше 40 тисяч жінок й дітей. З деяких міст евакуація була зірвана окупантами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
До Запорізької області о 19:20 прибули 12 автобусів й 100 легкових автомобілів з міст Енергодар, Дніпрорудне та Василівка
Фото: за добу в Україні евакуювали більше 40 тисяч людей (t.me/dsns_telegram)
Протягом останніх двох днів з Пущі-Водиці були евакуйовані 520 осіб через наближення бойових дій. Їх розмістили у дитячих садочках Києва.
Російські окупанти не дотримуються умов та продовжують обстріли. Більшість автобусів не потрапили до міста й лише 6 одиниць транспорту змогли вивезти близько 250 осіб.
"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію", - пише пресслужба Харківської ОДА.
Більше 5 тисяч осіб потребують евакуації.
Фото: зірвана евакуація з Ізюма (t.me/synegubov)
Було евакуйовано більше 600 жінок й дітей. Їх вже розміщують та обігрівають.
"Влада і далі буде проводити роботу щодо евакуації мирних жителів з гарячих точок області", - пише Запорізька обласна військова адміністрація.
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