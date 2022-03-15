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За добу в Україні евакуювали більше 28 тисяч людей, - Верещук

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 22:14
За добу в Україні евакуювали більше 28 тисяч людей, - Верещук Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні за добу з міст та сіл евакуювали понад 28 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

З її словами з 9 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало лише 7.

Зокрема, за допомогою гуманітарних коридорів вдалося врятувати 28 тисяч 893 людини із заблокованих міст

По коридору з Маріуполя врятувалось близько 20 тисяч людей.

Також з міста Маріуполь в напрямку місто Запоріжжя через Бердянськ, Мангуш та інші населенні пункти виїхало понад 4 тисяч приватних авто. З них 570 уже прибули у місто Запоріжжя.

Зазначимо, що з Сумської області - евакуйовано 8533 людини. З міста Суми - 6950, Тростянець - 140, з міста Лебедин - 113, Шостка - 166, Конотоп - 1804 людини.

Також з Харківської області евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Раніше ми повідомляли, що людям, які евакуювались із Маріуполя, надається допомога.

Також ми писали, що з Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей.

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