За добу до країни спецрейсами повернулися ще 400 українців

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Вчора прибули літаки з Лівану, Болгарії та Кіпру

Через пандемію коронавірусу спеціальними рейсами до України повернулися ще 400 осіб. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що в умовах карантину інтенсивність міжнародного руху залишається низькою. За минулу добу державний кордон України на в'їзд і на виїзд перетнули близько 13 000 осіб.

Зокрема, в аеропорту "Бориспіль" на прибуття оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Лівану, Болгарії та Кіпру.

"Цими літаками до України прибули 4 сотні пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ці пасажири рейсів пройдуть карантин із застосуванням додатку "Дій вдома".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для евакуації українців готують ще 20 спецрейсів. Зокрема, сьогодні має прибути літак з німецького Дюссельдорфу.

До цього президент Володимир Зеленський пояснював, що повернення українців буде проходити в форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири будуть розподілені на 2 групи.