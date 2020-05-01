ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу до країни спецрейсами повернулися ще 400 українців

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 12:37
За добу до країни спецрейсами повернулися ще 400 українців
Ілюстративне фото (facebook.com/skyup.aero)

Вчора прибули літаки з Лівану, Болгарії та Кіпру

Через пандемію коронавірусу спеціальними рейсами до України повернулися ще 400 осіб. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що в умовах карантину інтенсивність міжнародного руху залишається низькою. За минулу добу державний кордон України на в'їзд і на виїзд перетнули близько 13 000 осіб.

Зокрема, в аеропорту "Бориспіль" на прибуття оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Лівану, Болгарії та Кіпру.

"Цими літаками до України прибули 4 сотні пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ці пасажири рейсів пройдуть карантин із застосуванням додатку "Дій вдома".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для евакуації українців готують ще 20 спецрейсів. Зокрема, сьогодні має прибути літак з німецького Дюссельдорфу.

До цього президент Володимир Зеленський пояснював, що повернення українців буде проходити в форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири будуть розподілені на 2 групи.

ВООЗ наполягає на посиленні в Білорусі фізичного дистанціювання через COVID-19
Новини України евакуаціяукраинцыКоронавірус
News
On Top