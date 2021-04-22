За сутки ОБСЕ зафиксировала более 280 нарушений "тишины" на Донбассе

В течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще три нарушения были зафиксированы в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В частности в Донецкой области зафиксировали 23 взрыва (3 взрыва в воздухе и 20 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Майорск.

Кроме того, в Луганской области ОБСЕ зафиксировала три нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), которые произошли в районе на юг от н.п. Попасная.