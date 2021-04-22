UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За сутки ОБСЕ зафиксировала более 280 нарушений "тишины" на Донбассе

Автор: Даша Харченко

В течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще три нарушения были зафиксированы в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В частности в Донецкой области зафиксировали 23 взрыва (3 взрыва в воздухе и 20 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Майорск.

Кроме того, в Луганской области ОБСЕ зафиксировала три нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), которые произошли в районе на юг от н.п. Попасная.

Напомним, в ООС сообщали, что к среду, 21 апреля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Ранее сообщалось, что 19 апреля состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОБСЕДонбасс
Читайте также
СБУ задержала боевика "ДНР": он дает показания о российской агрессии в Украине
Кравчук: дополнительные меры по Донбассу должны согласовать до 28 апреля
Прогноз погоды