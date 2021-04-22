За добу ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень "тиші" на Донбасі

Протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 279 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще три порушення були зафіксовані в Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема у Донецькій області зафіксували 23 вибухи (3 вибухи в повітрі та 20 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталися в районах на схід від н.п. Майорськ.

Крім того, у Луганській області ОБСЄ зафіксувала три порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), які сталися в районі на південь від н.п. Попасна.