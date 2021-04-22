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За добу ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень "тиші" на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 279 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще три порушення були зафіксовані в Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема у Донецькій області зафіксували 23 вибухи (3 вибухи в повітрі та 20 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталися в районах на схід від н.п. Майорськ.

Крім того, у Луганській області ОБСЄ зафіксувала три порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), які сталися в районі на південь від н.п. Попасна.

Нагадаємо, в ООС повідомляли, що к середу, 21 квітня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Раніше повідомлялось, що 19 квітня відбулися переговори радників глав "нормандської четвірки". Всі сторони нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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