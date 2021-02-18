За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 40 нарушений "тишины" на Донбассе

Во вторник, 16 февраля, СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской. Определить тип примененного вооружения и направление огня сотрудникам СММ не удалось.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов (7 неопределенного происхождения и 1 разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного происхождения).

Как отмечается, все эти нарушения произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции, а также к северу от участка разведения в районе Петровского.

В Луганской области Миссия зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня (взрывы), 20 из которых произошли в районах на юго-запад от моста возле Станицы Луганской.

Сутками ранее на Луганщине было выявлено 26 нарушений.

Отмечается, что определить тип примененного вооружения и направление огня сотрудникам СММ не удалось.