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За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 40 нарушений "тишины" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 18 февраля 2021 05:58
За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 40 нарушений "тишины" на Донбассе Фото: ОБСЕ на Донбассе (osce.org)
Автор: Даша Харченко

Во вторник, 16 февраля, СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской. Определить тип примененного вооружения и направление огня сотрудникам СММ не удалось.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов (7 неопределенного происхождения и 1 разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного происхождения).

Как отмечается, все эти нарушения произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции, а также к северу от участка разведения в районе Петровского.

В Луганской области Миссия зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня (взрывы), 20 из которых произошли в районах на юго-запад от моста возле Станицы Луганской.

Сутками ранее на Луганщине было выявлено 26 нарушений.

Отмечается, что определить тип примененного вооружения и направление огня сотрудникам СММ не удалось.

Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, на Донбассе сохранялся режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

РБК-Украина писало, что по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, минский процесс переговоров по урегулированию на Донбассе "больше жив, чем мертв". Министр считает, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал.

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