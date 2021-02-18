За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували майже 40 порушень "тиші" на Донбасі
У вівторок, 16 лютого, СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - в Луганській. Визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню співробітникам СММ не вдалося.
Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ.
Також у Донецькій області СММ зафіксувала 8 вибухів (7 невизначеного походження та 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого походження).
Як зазначається, усі ці порушення сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції, а також на північ від ділянки розведення в районі Петрівського.
У Луганській області Місія зафіксувала 29 порушень режиму припинення вогню (вибухи), з яких 20 сталися в районах на південний захід від мосту біля Станиці Луганської.
Добою раніше на Луганщині було виявлено 26 порушень.
Зазначається, що визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню співробітникам СММ не вдалося.
Раніше повідомлялось, що у середу, 17 лютого, на Донбасі зберігався режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.
РБК-Україна писало, що на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, мінський процес переговорів щодо врегулювання на Донбасі "більше живий, ніж мертвий". Міністр вважає, що "Мінськ" ще не вичерпав свій потенціал.