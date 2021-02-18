За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували майже 40 порушень "тиші" на Донбасі

У вівторок, 16 лютого, СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - в Луганській. Визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню співробітникам СММ не вдалося.

Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ.

Також у Донецькій області СММ зафіксувала 8 вибухів (7 невизначеного походження та 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого походження).

Як зазначається, усі ці порушення сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції, а також на північ від ділянки розведення в районі Петрівського.

У Луганській області Місія зафіксувала 29 порушень режиму припинення вогню (вибухи), з яких 20 сталися в районах на південний захід від мосту біля Станиці Луганської.

Добою раніше на Луганщині було виявлено 26 порушень.

Зазначається, що визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню співробітникам СММ не вдалося.