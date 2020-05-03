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В Италии за сутки обнаружили наименьшее число смертей от COVID-19 с начала карантина

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 21:55
В Италии за сутки обнаружили наименьшее число смертей от COVID-19 с начала карантина
Иллюстративное фото (pixabay.com)

За сутки от коронавируса умерли более 170 человек

В Италии за сутки зафиксировали наименьшее количество летальных случаев коронавируса с начала введения карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным Управления гражданской защиты, за прошедшие сутки в стране от коронавируса умерли 174 пациента, что является самым низким показателем с 10 марта, когда в Италии ввели ограничения на передвижение. Тогда в стране было зафиксировано 168 летальных случаев.

С начала вспышки в Италии было подтверждено более 210 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки в стране обнаружили 1389 больных COVID-19, что также является наименьшим показателем с начала карантина.

Жертвами коронавируса в Италии стали уже почти 29 тысяч больных. По количеству летальных исходов Италия занимает первое место среди стран Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии резко начала расти смертность от коронавируса. Так, 1 мая в стране было зафиксировано почти 500 летальных случаев коронавируса. За сутки в Италии было подтверждено 1900 случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что с 4 мая карантин в Италии начнут постепенно ослаблять. Итальянское правительство планирует возобновить промышленную деятельность, однако школы откроют не раньше сентября, чтобы не подвергать детей опасности.

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