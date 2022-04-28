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За сутки в Луганской области погибли 4 человека, - ОВА

Фото: за сутки в Луганской области погибли 4 человека (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов российских оккупантов за сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четверо. 10 домов разрушены в Попасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА (ОДА) Сергея Гайдая.

"По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза - Горскую общину. Утром стало известно о еще 10 разрушенных домах в Попасной. В Горском вчера утром погиб 58-летний местный житель, вышедший во двор возле своего дома и не успел скрыться от огня россиян, в Северодонецке - 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске - два человека. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести", - рассказал он.

Гайдай подытожил, что в целом Россия 29 раз наносила удары по мирным жителям Луганской области.

"Применены авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия, минометное оружие", - отметил глава региона.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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