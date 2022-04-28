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За добу в Луганській області загинули 4 людини, - ОВА

Фото: за добу в Луганській області загинули 4 людини (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли російських окупантів за добу на Луганщині загинули чотири людини, поранено ще чотирьох. 10 будинків зруйновано в Попасній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА (ОДА) Сергія Гайдая.

"По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази - Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній. У Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку - 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську - два чоловіки. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - розповів він.

Гайдай підсумував, що загалом Росія 29 разів завдавала ударів по мирним помешканням Луганської області.

"Застосовані авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя", - зазначив очільник регіону.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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