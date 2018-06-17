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За сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 22 тыс. человек

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 10:24
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ за прошедшие сутки последовало 4,3 тысячи транспортных средств

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пересекло 22,6 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Всего через КПВВ за прошедшие сутки последовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4 человека и 2 транспортные средства; "Марьинка" - 10 657 человек и 1800 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8065 человек и 1595 транспортных средств; "Гнутово" - 3960 человек и 926 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9530 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня утром на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/10.

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

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Теги публикации: Донбасс, КПВВ, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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