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Боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, - ООС

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На протяжении прошлых суток, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение, говорится в сообщении пресс-центра Операции ообъединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, в Луганской области отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

"На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцевое, Верхньоторецьке, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкиное. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. 

"Во время боевых действий в минувшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых срочно эвакуировали в госпиталь. За 17 июня потерь нет", - добавили в пресс-центре.

 

Сводка по состоянию на 7:00 17 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Ситуация в районе проведения операции...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 16 июня 2018 г.

Напомним, в субботу, 16 июня 2018 года, вблизи Золотого боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении.

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Теги публикации: боевики, ООС, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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