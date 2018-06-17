Боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, - ООС

Потерь среди украинских военных нет

На протяжении прошлых суток, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение, говорится в сообщении пресс-центра Операции ообъединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, в Луганской области отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

"На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцевое, Верхньоторецьке, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкиное. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями.

"Во время боевых действий в минувшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых срочно эвакуировали в госпиталь. За 17 июня потерь нет", - добавили в пресс-центре.

Сводка по состоянию на 7:00 17 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Ситуация в районе проведения операции... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 16 июня 2018 г.

Напомним, в субботу, 16 июня 2018 года, вблизи Золотого боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении.