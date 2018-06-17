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За добу лінію розмежування на Донбасі перетнули понад 22 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 10:24
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ за минулу добу перетнули 4,3 тисячі транспортних засобів

За минулу добу пункти пропуску в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) перетнуло 22,6 тисячі осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Всього КПВВ за минулу добу перетнули 22,6 тисячі осіб і 4,3 тисячі транспортних засобів: "Майорське" - 4 особи та 2 транспортні засоби; "Маріїнка" - 10 657 осіб і 1800 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 8065 людина і 1595 транспортних засобів; "Гнутово" - 3960 людина і 926 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 9530 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що сьогодні вранці на в'їзд і виїзд була така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/0; "Маріїнка" - 0/15; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутово" - 10/10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння.

Бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню, - ООС Бойовики намагалися просунутися вперед поблизу Золотого, - ООС
Теги публікації: Донбас, КПВВ, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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