За сутки гуманитарными коридорами удалось вывезти более 6 600 человек, - Тимошенко
В течение 19 марта гумкоридорами удалось вывезти 6 623 человека. В частности, из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек. Среди них - 1 172 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.
По его словам, из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезли почти 500 жителей Мариуполя. Уже 20 марта они смогут выехать в Запорожье.
Также автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра с 9.00 на площади перед городским спорткомплексом.
Отмечается, что отправление в Запорожье планируется завтра, в 11.00.
Кроме того, из Киевской области эвакуированы 1 820 человек, из Луганской области - 675 человек.
Тимошенко отмечает, что в населенные пункты Луганской области доставлены продукты и медикаменты.
Ранее мы сообщали, что во время эвакуации из Попасной российские оккупанты обстреляли автобус.
Также мы писали, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.
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