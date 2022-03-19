За сутки гуманитарными коридорами удалось вывезти более 6 600 человек, - Тимошенко

В течение 19 марта гумкоридорами удалось вывезти 6 623 человека. В частности, из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек. Среди них - 1 172 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезли почти 500 жителей Мариуполя. Уже 20 марта они смогут выехать в Запорожье.

Также автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра с 9.00 на площади перед городским спорткомплексом.

Отмечается, что отправление в Запорожье планируется завтра, в 11.00.

Кроме того, из Киевской области эвакуированы 1 820 человек, из Луганской области - 675 человек.

Тимошенко отмечает, что в населенные пункты Луганской области доставлены продукты и медикаменты.