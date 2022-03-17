За сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - Тимошенко
За 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3 810 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.
В частности, 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где имеют возможность получить помощь.
Также временные пункты помощи организовали в Бердянске
"Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Люди, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда - в Запорожье", - написал Тимошенко.
К тому же заместитель руководителя ОП рассказал, что эвакуировали 1 810 человек Киевской области. Речь идет о жителях Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова и Бородянки.
В ГСЧС сообщают, что перевозку осуществили 28 автобусами.
Отмечается, что в населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.
Эвакуация гуманитарными коридорами (t.me/dsns)
Ранее мы сообщали, что 16 марта из заблокированного Мариуполя эвакуировали более 6 тысяч человек.
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