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За сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - Тимошенко

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Четверг 17 марта 2022 21:58
За сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - Тимошенко Эвакуация гуманитарными коридорами (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Самарук

За 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3 810 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

В частности, 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где имеют возможность получить помощь.

Также временные пункты помощи организовали в Бердянске

"Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш. Люди, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда - в Запорожье", - написал Тимошенко.

К тому же заместитель руководителя ОП рассказал, что эвакуировали 1 810 человек Киевской области. Речь идет о жителях Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова и Бородянки.

В ГСЧС сообщают, что перевозку осуществили 28 автобусами.

Отмечается, что в населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.

За сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - ТимошенкоЗа сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - ТимошенкоЗа сутки гуманитарными коридорами эвакуированы почти 4 тысячи человек, - Тимошенко

Эвакуация гуманитарными коридорами (t.me/dsns)

Ранее мы сообщали, что 16 марта из заблокированного Мариуполя эвакуировали более 6 тысяч человек.

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