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За сутки по гуманитарным коридорам эвакуировались 4532 человека

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Запорожье, Воскресенье 10 апреля 2022 01:02
За сутки по гуманитарным коридорам эвакуировались 4532 человека Эвакуация мирных жителей (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за 9 апреля было эвакуировано 4 532 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них – 192 мариупольца и 3233 жителя городов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ирины Верещук.

Также удалось освободить захваченные ранее оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя. Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

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