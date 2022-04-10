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За добу по гуманітарних коридорах евакуювалися 4532 людини

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Запоріжжя, Неділя 10 квітня 2022 01:02
За добу по гуманітарних коридорах евакуювалися 4532 людини Евакуація мирних жителів (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що за 9 квітня було евакуйовано 4 532 людини. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації в Запоріжжі доїхали 3425 осіб. З них-192 маріупольця і 3233 жителі міст Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ірини Верещук.

Також вдалося звільнити захоплені раніше окупантами автобуси та евакуювати ними 529 жителів Мелітополя. Окупаційні війська відмовилися пропустити автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара за попередньо узгодженим маршрутом. Вони повернулися в Запоріжжя і завтра знову намагатимуться дістатися до зазначених міст для евакуації наших громадян.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 578 осіб.

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