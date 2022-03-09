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За сутки энергетики вернули свет 9 тысячам семей в Киевской области, - ДТЭК

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Среда 09 марта 2022 13:23
За сутки энергетики вернули свет 9 тысячам семей в Киевской области, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет 9 тыс. семей в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение 8900 домам в 38 населенных пунктах в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Все 30 ремонтных бригад в области работают, чтобы как можно быстрее восстановить работу всех линий и подстанций и вернуть свет жителям Киевщины, пострадавших из-за обстрелов оккупантов. 9 марта мы продолжим ремонтные работы по согласованию Территориальной обороны и Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

Полностью или частично удалось вернуть свет в 36 населенных пункта в Макаровском районе: Боровка; Великий Карашин; Калиновка; Карашин; Кодра; Козичанка; Лиса; Макаров; Небелица; Ножиловичи; Рожев; Садики; Садки-Строевка; Ситняки; Красная Слобода; Шнуров Лес, Бышев; Веселая Слобода; Свободное; Топкое; Козичанка; Конопельки; Маковище; Марьяновка; Новые Опачичи; Пашківка; Сосновка; Юровка, Леоновка; Лишняя; Мостище; Новоселки; Осиково; Чорногородка; Яблоновка; Ясногородка.

Еще в двух селах Старых Петровцах и Новых Петровцах Киево-Святошинского района свет вернули частично.

"Без света остаются жители более 446 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями. Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже 13 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий", - сообщили в компании

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ДТЭК Киевская область
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