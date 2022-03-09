ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу енергетики повернули світло 9 тис. родин у Київській області, - ДТЕК

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 13:23
За добу енергетики повернули світло 9 тис. родин у Київській області, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 9 тис. родин у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики відновили електропостачання 8900 будинкам у 38 населених пунктах у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Всі 30 ремонтних бригад в області працюють, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх ліній та підстанцій та повернути світло мешканцям Київщини, що постраждали через обстріли окупантів. 9 березня ми продовжимо ремонтні роботи за погодженням Територіальної оборони та Збройних сил України", - повідомили в компанії.

Повністю або частково вдалося повернути світло в 36 населених пункти в Макарівському районі: Борівка; Великий Карашин; Калинівка; Карашин; Кодра; Козичанка; Лисиця; Макарів; Небелиця; Ніжиловичі; Рожів; Садки; Садки-Строївка; Ситняки; Червона Слобода; Шнурів Ліс, Бишів; Весела Слобода; Вільне; Грузьке; Козичанка; Конопельки; Маковище; Мар'янівка; Нові Опачичі; Пашківка; Соснівка; Юрівка, Леонівка; Лишня; Мостище; Новосілки; Осиково; Чорногородка; Яблунівка; Ясногородка.

Ще в двох селах Старих Петрівцях та Нових Петрівцях Києво-Святошинського району світло повернули частково.

"Без світла залишаються мешканці понад 446 населених пунктів у Київській області. Ситуація ускладнена активними бойовими діями. Тридцять аварійних бригад безперервно працюють уже 13 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії", - повідомили в компанії

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київська область
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати