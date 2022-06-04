За сутки энергетики вернули свет для 50 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 50 тысяч клиентов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В Донецкой области за минувшие сутки мы заживили 27 населенных пунктов, вернули свет 50 тысячам клиентов. Это Бахмуцкий район, Славянский", - сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук добавил, что в большинстве домов ремонтные бригады за время войны возвращали свет по 5-10 раз.

Также он подчеркнул, что сейчас Днепропетровщина страдает от обстрелов, поэтому каждую неделю энергетики возвращают свет 3-5 тысяч потребителей.

В то же время стабильная ситуация сохраняется на деоккупированных территориях, а именно на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

"В Киевской области сейчас завершаем точечное подключение для тех домов, жители которых возвращаются", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, что в течение мая ремонтные бригады компании ДТЭК восстановили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тыс. семей.