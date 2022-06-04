За добу енергетики повернули світло для 50 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За добу енергетики відновили електропостачання для 50 тисяч клієнтів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У Донецькій області за минулу добу ми заживили 27 населених пунктів, повернули світло 50 тисячам клієнтів. Це Бахмуцький район, Слов’янський", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук додав, що у більшості домівок ремонтні бригади за час війни повертали світло по 5-10 разів.

Також він підкреслив, що зараз Дніпропетровщина потерпає від обстрілів, тому кожного тижня енергетики повертають світло 3-5 тисяч споживачів.

Водночас стабільна ситуація зберігається на деокупованих територіях, а саме на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

"У Київській області наразі завершуємо точкове підключення для тих будинків, мешканці яких повертаються", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, що протягом травня ремонтні бригади компанії ДТЕК відновили електропостачання 579 населених пунктів Донецької області, повернувши світло для 650 тис. сімей.