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За сутки энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 5 тысячам семей в 11 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"17 мая аварийные бригады ДТЭК смогли полностью или частично запитать 11 населенных пунктов. Это позволило восстановить электроснабжение домов 4 658 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Из-за боевых действий без света пока остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области.

"Самые сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование", - отметили в ДТЭК.

Восстановление сетей происходит только с разрешения Вооруженных сил Украины.

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ДТЭКДонецкая область