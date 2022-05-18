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За добу енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 5 тисячам родин у 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"17 травня аварійні бригади ДТЕК змогли повністю чи частково заживити 11 населених пунктів. Це дозволило відновити електропостачання домівок 4 658 родин у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах", - повідомили в компанії.

Через бойові дії без світла поки що лишаються мешканці 281 населеного пункту Донецької області.

"Найскладніші напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання", - зазначили в ДТЕК.

Відновлення мереж відбувається лише з дозволу Збройних сил України.

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ДТЕКДонецька область