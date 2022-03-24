За сутки энергетики вернули свет 39 тысячам семей Киевской и Донецкой областей, - ДТЭК

Электромонтерам ДТЭК удалось частично восстановить электроснабжение для 12 тысяч семей в 31 населенном пункте в трех районах Киевской области: Броварском, Вышгородском, Бориспольском.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение в 19 населенных пунктах в шести районах области - Марьинском, Славянском, Торецком, Авдеевском, Бахмутском, Константиновском для 27 тысяч семей.

В ДТЭК сообщают, что с начала военной агрессии вернули свет 467 тысячам семей, которые были обесточены из-за обстрелов оккупантов. В части населенных пунктов свет приходилось возвращать минимум 2 раза из-за активных обстрелов.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.