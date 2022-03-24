За добу енергетики повернули світло 39 тисячам родин Київської та Донецької областей, - ДТЕК

Електромонтерам ДТЕК вдалося частково відновити електропостачання для 12 тисяч родин у 31 населеному пункті у трьох районах Київської області: Броварському, Вишгородському, Бориспільському.

У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання в 19 населених пунктах у шести районах області - Мар’їнському, Слов’янському, Торецькому, Авдіївському, Бахмутському, Костянтинівському для 27 тисяч родин.

В ДТЕК повідомляють, що з початку військової агресії повернули світло 467 тисячам родин, що були знеструмлені через обстріли окупантів. В частині населених пунктів світло доводилося повертати щонайменше 2 рази через активні обстріли.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.