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За сутки энергетики вернули свет в 27 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет в 27 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Аварийные бригады ДТЭК 18 апреля вернули свет в 27 тысяч домов в освобожденной от оккупантов Киевской области и Донецкой области, где все еще продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Электромонтеры ДТЭК за минувшие сутки вернули свет в 4 235 домов в Вышгородском районе в селе Феневичи. В Бучанському районе в пгт Гостомель и Бородянка, а также селах: Михайловка-Рубежовка, Пилиповичи, Пороскотень", - сообщили в компании.

Также восстановлено электроснабжение для 2 500 потребителей в Броварах, где 17 апреля в результате ракетного обстрела была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района.

"На сегодня энергетики вернули электроснабжение всем потребителям, которые были обесточены из-за ракетного удара", - сообщили в компании.

19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

В Донецкой области за сутки свет вернули 23 428 семьям.

"Несмотря на усиление обстрелов оккупантов, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" за прошедшие сутки подключили к электроснабжению 13 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области", - отметили в компании.

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ДТЭКЭлектроэнергияКиевская область