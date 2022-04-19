За сутки энергетики вернули свет в 27 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

"Электромонтеры ДТЭК за минувшие сутки вернули свет в 4 235 домов в Вышгородском районе в селе Феневичи. В Бучанському районе в пгт Гостомель и Бородянка, а также селах: Михайловка-Рубежовка, Пилиповичи, Пороскотень", - сообщили в компании.

Также восстановлено электроснабжение для 2 500 потребителей в Броварах, где 17 апреля в результате ракетного обстрела была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района.

"На сегодня энергетики вернули электроснабжение всем потребителям, которые были обесточены из-за ракетного удара", - сообщили в компании.

19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

В Донецкой области за сутки свет вернули 23 428 семьям.

"Несмотря на усиление обстрелов оккупантов, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" за прошедшие сутки подключили к электроснабжению 13 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области", - отметили в компании.