За добу енергетики повернули світло в 27 тисяч осель у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

"Електромонтери ДТЕК за минулу добу повернули світло у 4 235 домівок у Вишгородському районі у селі Феневичі. У Бучанському районі у смт Гостомель та Бородянка, а також селах: Михайлівка-Рубежівка, Пилиповичі, Пороскотень", - повідомили в компанії.

Також відновлено електропостачання для 2 500 споживачів у Броварах, де 17 квітня внаслідок ракетного обстрілу була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району.

"На сьогодні енергетики повернули електропостачання всім споживачам, яких було знеструмлено через ракетний удар", - повідомили в компанії.

19 квітня енергетики ДТЕК планують виконати роботи з відновлення електропостачання ще у 34 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

У Донецькій області за добу світло повернули 23 428 родинам.

"Незважаючи на посилення обстрілів окупантів, фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" минулої доби підключили до електропостачання 13 населених пунктів у Покровському та Бахмутському районах Донецької області", - зазначили в компанії.