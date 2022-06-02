За сутки энергетики вернули свет для 21 тысячи семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики отремонтировали поврежденные обстрелом электросети и вернули свет для почти 12 тысяч семей в 22 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Опять с электропитанием дома 12 332 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 99 сутки и вместе с военными и всеми службами делают все возможное для того, чтобы жители области имели дома светло", - говорят в компании.

Также 1 июня энергетики снова устраняли последствия обстрелов в Киевской области. За повреждения электролиний в результате вражеского обстрела, произошло отключение электроэнергии в 24 населенных пунктах в Обуховском районе Киевской области.

"Аварийные бригады ДТЭК снова оперативно, в течение двух часов, вернули свет в 24 населенных пунктах Киевщины, которые были обесточенными из-за повреждения электролиний в результате ракетного обстрела. Снова со светом 8 781 семьи. Аварийные бригады ДТЭК начеку оперативно возвращать свет в дома жителей Киевщины, только на это будет разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны", - говорят в компании.