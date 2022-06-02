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За добу енергетики повернули світло для 21 тисячі родин у Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

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Четвер 02 червня 2022 15:19
За добу енергетики повернули світло для 21 тисячі родин у Донецькій та Київській областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 21 тисячі родин у двух областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу енергетики відремонтували пошкоджені обстрілом електромережі та повернули світло для майже 12 тисяч родин у 22 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Знову з електроживленням домівки 12 332 родин у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 99 добу та разом з військовими і всіма службами роблять все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло", - кажуть в компанії.

Також 1 червня енергетики знову усували наслідки обстрілів у Київській області. Через пошкодження електроліній в наслідок ворожого обстрілу, сталося відключення електроенергії у 24 населених пунктах в Обухівському районі Київської області.

"Аварійні бригади ДТЕК знову оперативно, протягом двох годин, повернули світло у 24 населених пунктах Київщини, що були знеструмленими через пошкодження електроліній в наслідок ракетного обстрілу. Знову зі світлом 8 781 сім’ї. Аварійні бригади ДТЕК напоготові оперативно повертати світло в будинки мешканців Київщини, щойно на це буде дозвіл Збройних сил України та Територіальної оборони", - кажуть в компанії.

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ДТЕК Електроенергія Донецька область Київська область
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