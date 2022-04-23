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За сутки энергетики вернули свет 19 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет 19 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 22 апреля аварийные бригады энергетиков вернули свет более 19 тысячам семей в 25 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Электромонтеры ДТЭК починили часть сетей среднего и низкого напряжения в населенных пунктах Киевской области и вернули свет для 3 159 семей. Частично восстановили электроснабжение в Вышгородском районе", - сообщили в ДТЭК.

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за минувшие сутки восстановили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. В результате свет вернули 16 233 семей в Донецкой области.

Из-за активных боевых действий без света пока остаются 223 населенных пункта Донецкой области.

"Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Из-за активных боевых действий здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отметили в компании.

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ДТЭККиевская область