За добу енергетики повернули світло 19 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

"Електромонтери ДТЕК полагодили частину мереж середньої та низької напруги у населених пунктах Київської області і повернули світло для 3 159 родин. Частково відновили електропостачання у Вишгородському районі", - повідомили в ДТЕК.

Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за минулу добу відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. В результаті світло повернули 16 233 родин на Донеччині.

Через активні бойові дії без світла поки що лишаються 223 населених пункти Донецької області.

"Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначили в компанії.