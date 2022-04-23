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За добу енергетики повернули світло 19 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло 19 тисячам родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За 22 квітня аварійні бригади енергетиків повернули світло понад 19 тисячам родин у 25 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Електромонтери ДТЕК полагодили частину мереж середньої та низької напруги у населених пунктах Київської області і повернули світло для 3 159 родин. Частково відновили електропостачання у Вишгородському районі", - повідомили в ДТЕК.

Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за минулу добу відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. В результаті світло повернули 16 233 родин на Донеччині.

Через активні бойові дії без світла поки що лишаються 223 населених пункти Донецької області.

"Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначили в компанії.

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ДТЕККиївська область