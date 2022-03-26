За сутки энергетики свет для 23,5 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

В Киевской области электроснабжение восстановлено для 15 369 домохозяйств. В частности со светом частично Зазимье, пуховка и погреба, которые были накануне обесточены из-за вражеских обстрелов.

"Удалось частично восстановить электроснабжение в 28 населенных пунктах в пяти районах: Броварском, Барышевском, Киево-Святошинском, Вышгородском, Васильковском, обесточенных из-за боевых действий. Также отремонтирована линия 110 кВ, что дает основное электроснабжение для жителей Броварского и Бориспольского района", - сообщили в компании.

В Донецкой области удалось восстановить электроснабжение в 9 населенных пунктах. Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК восстановили электроснабжение для 8200 домохозяйств.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.