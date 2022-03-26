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За добу енергетики світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 23,5 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

В Київській області електропостачання відновлено для 15 369 домогосподарств. Зокрема зі світлом частково Зазим’є, Пухівка та Погреби, що були напередодні знеструмлені через ворожі обстріли.

"Вдалося частково відновити електропостачання у 28 населених пунктах в п’ятьох районах: Броварському, Баришівському, Києво-Святошинському, Вишгородському, Васильківському, знеструмлених через бойові дії. Також відремонтована лінія 110 кВ, що дає основне електропостачання для жителів Броварського й Бориспільського району", - повідомили в компанії.

У Донецькій області вдалося відновити електропостачання у 9 населених пунктах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 8200 домогосподарств.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

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