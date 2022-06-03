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За сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 55 тысяч семей в двух областях

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Пятница 03 июня 2022 13:32
За сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 55 тысяч семей в двух областях Фото: за сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 55 тысяч семей в двух областях (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки энергетики вернули свет для почти 55 тысяч семей в 33 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"2 июня энергетикам удалось подать свет в 27 населенных пунктов Области. За сутки снова со светом дом 49 865 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", - сообщили в компании.

Без света остается 331 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления-Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.

"Ситуация в регионе, особенно на севере, осложняется, что приводит к все более частым повреждениям оборудования и линий электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - отмечают в компании.

Также 2 июня энергетики устраняли повреждения сетей в результате обстрелов на Днепропетровщине. За повреждения электролиний в результате вражеского обстрела, произошло отключение электроэнергии в 6 населенных пунктах в Криворожском районе. Аварийные бригады оперативно вернули свет в 5050 домов.

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ДТЭК Электроэнергия
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