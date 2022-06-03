ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 55 тисяч родин у двох областях

Новость на русском →
П'ятниця 03 червня 2022 13:32
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 55 тисяч родин у двох областях Фото: за добу енергетики ДТЕК повернули світло для  55 тисяч родин у двох областях (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу енергетики повернули світло для майже 55 тисяч родин у 33 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"2 червня енергетикам вдалося подати світло у 27 населених пунктів Донеччини. За добу знову зі світлом оселі 49 865 родин у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах", - повідомили в компанії.

Без світла залишається 331 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

"Ситуація в регіоні, особливо на півночі, ускладнюється, що призводить до усе частіших пошкоджень обладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - зазначають у компанії.

Також 2 червня енергетики усували пошкодження мереж внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Через пошкодження електроліній в наслідок ворожого обстрілу, сталося відключення електроенергії у 6 населених пунктах у Криворізькому районі. Аварійні бригади оперативно повернули світло в 5050 будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні