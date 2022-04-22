За сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей, - глава ОВА

Власти Донецкой области сообщают о трех погибших жителях в пятницу, 22 апреля. Отмечают, что количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донетчины: в Марьинке, Зеленом Поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения", - написал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

При этом Кириленко подчеркнул, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, но "удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе".