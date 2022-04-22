ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей, - глава ОВА

Новина українською →
Украина, Пятница 22 апреля 2022 22:56
За сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей, - глава ОВА Фото: за сутки в Донецкой области погибли трое мирных жителей (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Власти Донецкой области сообщают о трех погибших жителях в пятницу, 22 апреля. Отмечают, что количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донетчины: в Марьинке, Зеленом Поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения", - написал председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

При этом Кириленко подчеркнул, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, но "удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе".

За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 8 атак агрессора, уничтожили 44 единицы вражеской сухопутной техники и сбили 4 БПЛА.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает