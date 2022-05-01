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За сутки на Донбассе украинские защитники отбили 10 атак врага, уничтожили 17 артсистем

Фото: украинские военные (milinua)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение текущих суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил на Луганском и Донецком направлениях успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию Объединенных сил.

Украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитные установки врага. Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатые ракеты российских оккупантов.

Напомним, советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние удары по штабам РФ под Изюмом. Известно о многочисленных потерях врага.

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