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За добу на Донбасі українські захисники відбили 10 атак ворога, знищили 17 артсистем

Фото: українські військові (milinua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Упродовж поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Луганському і Донецькому напрямках успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил.

Українські захисники знищили 2 танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.

Нагадаємо, радник глави ОП України Олексій Арестович прокоментував сьогоднішні удари по штабах РФ під Ізюмом. Відомо про численні втрати ворога.

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