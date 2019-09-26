За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 32 раза нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Красногоровки, пять раз вблизи Марьинки, трижды вблизи Водяного, дважды - неподалеку Песков, а также возле Опытного и Новотроицкого, Авдеевки и вблизи Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Травневого, пять раз недалеко от Новолуганского и у Пивденного, а также возле Светлодарска и дважды вблизи Золотого-4 и Новотошковского, в районе Луганского и Зайцево.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской области.