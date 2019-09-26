ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 07:36
За сутки на Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 32 раза нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Красногоровки, пять раз вблизи Марьинки, трижды вблизи Водяного, дважды - неподалеку Песков, а также возле Опытного и Новотроицкого, Авдеевки и вблизи Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Травневого, пять раз недалеко от Новолуганского и у Пивденного, а также возле Светлодарска и дважды вблизи Золотого-4 и Новотошковского, в районе Луганского и Зайцево.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской области.

Путин стремится к урегулированию ситуации на Донбассе, - Трамп Ремонт моста в Станице Луганской должен завершиться в кратчайшие сроки, - Данилюк
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь