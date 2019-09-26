За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 32 рази порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню, двох військовослужбовців поранено, ще один отримав бойове травмування. Проце повідомляє штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Красногорівки, п'ять разів поблизу Мар’їнки, тричі поблизу Водяного, двічі неподалік Пісків, а також біля Опитного та Новотроїцького, Авдіївки та поблизу Новогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Травневого, п'ять разів неподалік Новолуганського та біля Південного, а також біля Світлодарська та двічі поблизу Золотого-4 і поблизу Новотошківського, Луганського і в районі Зайцевого..

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів у Донецькій області та пʼять порушень припинення вогню в Луганській області.